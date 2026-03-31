На Київщині знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років

У Переяславі на Київщині археологи отримали для дослідження фрагмент кістки мамонта віком близько 25 тисяч років. Знахідка може вказувати на існування нової пам’ятки доби палеоліту в цьому районі. Про це повідомили в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Бійці місцевого добровольчого формування ДФТГ-2 «Переяслав» знайшли епіфіз кульшового суглоба — частину стегнової кістки тварини. Його передали до заповідника «Переяслав», де вивчають такі археологічні матеріали.

Попередню атрибуцію провів науковий співробітник Інституту археології НАН України Дмитро Ступак. За його оцінкою, сама знахідка ще не дає повної картини, але локація виглядає перспективною для подальших досліджень. Зокрема, важливо з’ясувати, чи пов’язані рештки з можливими слідами діяльності людини, наприклад, крем’яними виробами.

Археологи вже обстежили місцевість, однак нових артефактів поки не виявили. Водночас 2021 року в цьому ж районі знаходили подібні рештки тварин і крем’яний наконечник того ж періоду.