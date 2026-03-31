У Китаї пройшов суд над Гао Чженом — художником-дисидентом, який критикував Мао Цзедуна

У Китаї відбувся суд над дисидентом і художником Гао Чженом, якого звинувачують у наклепі на національних героїв і мучеників. Йому загрожує до трьох років ув’язнення, пише Reuters.

Засідання пройшло 31 березня у міському суді Санхе у закритому режимі й тривало один день. Вирок наразі не оголосили — у подібних справах у Китаї рішення можуть оприлюднювати через кілька місяців. Дружину художника до зали суду не допустили.

Гао Чжена затримали у 2024 році під час поїздки до Китаю, хоча після переїзду до США у 2022-му він неодноразово відвідував країну без проблем. За даними правозахисників, обвинувачення стосуються його робіт середини нульових років.

Художник відомий сатиричними скульптурами, створеними разом із братом Гао Цяном. У своїх роботах вони переосмислювали образ Мао Цзедуна, зокрема критикували період культурної революції в Китаї.

Серед найвідоміших творів братів — Miss Mao. Скульптура зображує голову Володимира Леніна, на якій намагається балансувати жіноча фігура Мао Цзедуна.

Справу ведуть за законом про захист героїв і мучеників, ухваленим у 2018 році та посиленим у 2021-му. Раніше його вже застосовували проти людей, яких звинувачували в образі військових або історичних постатей.

Представники ЄС намагалися потрапити на засідання, однак їх не допустили. Правозахисники вважають справу політично мотивованою і наголошують на порушенні свободи творчості.

За словами родини, дружина художника та їхній син, який має громадянство США, не можуть залишити Китай. Сам Гао Чжен, як повідомляється, має проблеми зі здоров’ям і потребує лікування.