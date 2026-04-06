Мексиканські митці протестують проти перевезення робіт Фріди Кало до Іспанії

Частину однієї з найважливіших приватних колекцій Мексики планують перевезти до Іспанії, і культурна спільнота боїться, що ці твори можуть не повернутися. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про колекцію Ґельманів — приблизно 160 робіт, зокрема картини, ескізи й фотографії ключових мексиканських митців ХХ століття, серед яких Фріда Кало та Дієго Рівера.

У 2023 році її викупила мексиканська родина Самбрано, а у 2026-му вона уклала угоду з фінансовою компанією Banco Santander. За цією домовленістю банк отримує колекцію для експонування у своєму новому культурному центрі в Іспанії.

Роботи покажуть у Європі, після чого повернуть до Мексики. Міністерство культури навіть називає конкретний термін — 2028 рік. Але документи дозволяють іспанській стороні контролювати колекцію до 2030 року, причому з можливістю продовження цього строку.

Майже 400 мексиканських культурних діячів підписали відкритий лист із вимогою пояснити, що відбувається. Вони підозрюють, що держава або недостатньо контролює процес, або погодилася на умови, які можуть дозволити втратити частину культурної спадщини.

Ще у 1980-х роках творчість Фріди Кало визнали національним художнім надбанням. Згідно із законом такі роботи можна вивозити за кордон лише тимчасово, і держава має гарантувати їх повернення.

Ситуацію ускладнює ще й те, що значна частина робіт Кало перебуває у приватних руках, а держава володіє лише кількома з них.

У відповідь влада запевняє, що колекцію не продають і вона точно повернеться. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що уряд зацікавлений у тому, щоб роботи залишалися в країні.