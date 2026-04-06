Помер Адріано Гольдшмід — дизайнер, який перетворив джинси на елемент високої моди

Помер Адріано Гольдшмід — дизайнер, котрого називали «хрещеним батьком деніму». Йому було 82 роки. Про це повідомляє WWD.

Гольдшмід помер в Італії після тривалої боротьби з раком. За понад 50 років у моді він змінив статус джинсів із простого робочого одягу на елемент високої моди.

Гольдшмід стояв за запуском і розвитком брендів Diesel, Replay, а також працював із Gap 1969, AG Adriano Goldschmied і Goldsign. Через його підхід до моди у 1970-х роках виник сегмент преміумджинсів.

У галузь він прийшов випадково: почав продавати імпортні джинси біля нічного клубу, а згодом відкрив магазин у курортному містечку Кортіна-д’Ампеццо. Уже 1974 року запустив власний бренд Daily Blue.

У 1980-х він заснував Genious Group — об’єднання, яке допомогло вирости цілому поколінню дизайнерів і брендів. Саме там, зокрема, стартував Ренцо Россо, майбутній засновник Diesel. Паралельно Гольдшмід активно експериментував із новими методами фарбування, обробки та старіння тканини.

У 1990-х і нульових він продовжив запускати нові проєкти, зокрема AG і Agolde, вже з акцентом на відповідальне виробництво. Наступними роками співпрацював із різними компаніями, просуваючи екологічні матеріали та технології.