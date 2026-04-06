Музей Ханенків в Києві представив серію гравюр Франсіско Гоя

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрили виставку «Диспаратес», присвячену 280-річчю з дня народження Франсіско Гоя, повідомили в КМДА.

Уперше в Україні тут показують його серію гравюр Los Disparates — одну з найменш однозначних і найбільш тривожних у творчості митця.

Окрім оригінальних робіт Гої, у просторі з’явився 23-метровий розпис від харківської студії Aza Nizi Maza та тексти сучасних авторок, створені спеціально для виставки. Усе це зібрано в чотирьох залах і працює як єдина історія, де класичне мистецтво накладається на сучасний досвід.

Куратори пропонують дивитися на «Диспаратес» не як на набір окремих гравюр, а як на умовний сон про дорослішання вигаданої героїні — дівчини Франциски Талан. Такий підхід дозволяє інакше прочитати серію як розмову про страхи, тривогу і межу між реальністю та уявою.

Виставка триватиме до 26 липня.