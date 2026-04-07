Мери міст Німеччини пропонують заборонити нічну роботу газонокосарок через загрозу їжакам

У Німеччині пропонують заборонити використання роботизованих газонокосарок у нічний час. Техніка може нести загрозу для їжаків та інших дрібних тварин, пише The Guardian.

Ініціативу просувають мери міст, які закликають запровадити загальнонаціональні обмеження. За їхніми словами, вночі сади стають середовищем життя для багатьох тварин, а автоматичні косарки становлять для них небезпеку.

Проблема в тому, що їжаки не тікають від небезпеки, а згортаються в клубок. Через це датчики косарок часто їх просто не бачать. У результаті тварини отримують серйозні травми або гинуть.

Останні дослідження підтверджують, що такі інциденти не поодинокі. У центрах допомоги тваринам кажуть, що поранених їжаків часто знаходять лише через кілька днів, коли вони вже довго страждали від травм.

Популяція їжаків у Європі швидко скорочується. З 2024 року вони входять до списку видів, близьких до загрози зникнення, а за останнє десятиліття їхня кількість знизилася щонайменше на 30%.

Мери також нагадують, що міста стали заміною природного середовища для багатьох тварин. Тому навіть звичайні приватні сади мають значення для їхнього виживання.

Окрім заборони, місцева влада хоче змусити виробників техніки вдосконалити безпеку пристроїв. Зокрема, йдеться про технології, які допоможуть косаркам розпізнавати тварин.

Паралельно науковці шукають інші рішення. Наприклад, дослідження показали, що їжаки чують ультразвук — це може дозволити відлякувати їх від небезпечних зон, як-от дороги.

У деяких містах, зокрема Кельні, Лейпцигу та Мюнхені, нічні обмеження вже діють. Але спроба запровадити таку заборону на рівні цілої федеральної землі Баварія поки що провалилася.