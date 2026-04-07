Netflix показав трейлер документального серіалу про футболіста Роналдінью — прем'єра цього місяця

Іван Назаренко 07 квітня 2026
Netflix показав трейлер документального серіалу на три серії «Роналдінью: Єдиний і неповторний», який вийде 16 квітня.

Це спроба зібрати повну картину кар’єри одного з найяскравіших футболістів свого покоління від стрімкого злету до складних моментів поза полем.

Серіал заторкує головні етапи біографії Роналдінью: ранні роки в «Греміо», виступи за збірну Бразилії та пік кар’єри в «Барселоні», де він виграв «Золотий м'яч» і став світовою суперзіркою.

Але біографію спортсмена не пригладжують — у шоу також зачіпають скандали й проблеми, зокрема історію із ув’язненням у Парагваї.

Також документальний серіал продемонструє вплив Роналдінью на футбол. У стрічці з’являться коментарі топових гравців, зокрема Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Неймара і Роберто Карлоса.

