Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Маркетплейс Etsy заборонить продаж виробів з хутра — компанія виконала умови активістів

Іван Назаренко 07 квітня 2026
Маркетплейс Etsy повністю заборонить продаж виробів із натурального хутра з серпня цього року. Рішення ухвалили після масштабної кампанії з боку зоозахисників, пише FashionUnited.

Etsy — це одна з найбільших у світі онлайн-платформ для продажу хендмейду, вінтажу та невеликих дизайнерських брендів. Вона об’єднує мільйони продавців і покупців та часто позиціонується як альтернатива масмаркету.

Згідно з оновленою політикою, з 11 серпня платформа не дозволятиме продавати жодні вироби з хутра тварин, яких убили заради шкур, — незалежно від походження чи віку матеріалу. Під заборону підпадають як сирі шкури, так і готові речі, наприклад, одяг і аксесуари з хутра норки, лисиці чи кролика.

Рішення стало відповіддю на 58-денну кампанію організації Coalition to Abolish the Fur Trade, яка провела понад 50 протестів у 17 містах. Активісти зривали фінансові зустрічі Etsy і влаштовували акції протесту під штаб-квартирою маркетплейсу.

Водночас обмеження не стосуються інших матеріалів тваринного походження — шкіри, вовни, овчини, а також таксидермії.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.