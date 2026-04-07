Маркетплейс Etsy заборонить продаж виробів з хутра — компанія виконала умови активістів

Маркетплейс Etsy повністю заборонить продаж виробів із натурального хутра з серпня цього року. Рішення ухвалили після масштабної кампанії з боку зоозахисників, пише FashionUnited.

Etsy — це одна з найбільших у світі онлайн-платформ для продажу хендмейду, вінтажу та невеликих дизайнерських брендів. Вона об’єднує мільйони продавців і покупців та часто позиціонується як альтернатива масмаркету.

Згідно з оновленою політикою, з 11 серпня платформа не дозволятиме продавати жодні вироби з хутра тварин, яких убили заради шкур, — незалежно від походження чи віку матеріалу. Під заборону підпадають як сирі шкури, так і готові речі, наприклад, одяг і аксесуари з хутра норки, лисиці чи кролика.

Рішення стало відповіддю на 58-денну кампанію організації Coalition to Abolish the Fur Trade, яка провела понад 50 протестів у 17 містах. Активісти зривали фінансові зустрічі Etsy і влаштовували акції протесту під штаб-квартирою маркетплейсу.

Водночас обмеження не стосуються інших матеріалів тваринного походження — шкіри, вовни, овчини, а також таксидермії.