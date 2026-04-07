У Флориді підстрелили репера Offset — музикант у лікарні

Репера Offset поранили під час стрілянини біля казино у Флориді. Зараз музикант у лікарні у стабільному стані, пише The Guardian.

Інцидент стався поруч із казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. За словами представника артиста, після поранення його одразу доправили до лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів.

Що саме сталося перед стріляниною — поки що невідомо. Поліція підтвердила, що затримала двох людей і зараз з’ясовує обставини. Територія безпечна і загрози для інших немає.

Offset (справжнє ім’я Кіарі Кендрелл Сіфус) — колишній учасник гурту Migos, який у 2010-х роках задав тренд на сучасний треп. Музиканти прорвалися з треком Versace, а пік популярності припав на Bad and Boujee, який очолив чарти в США. Сам Offset також має успішну сольну кар’єру.

Крім того, у 2022 році під час стрілянини в Г’юстоні загинув інший учасник Migos — Takeoff. Тоді це теж був конфлікт, що раптово переріс у стрілянину.

Також Offset відомий стосунками з Cardi B — пара одружилася у 2017 році, має трьох дітей, але у 2024-му жінка подала на розлучення.