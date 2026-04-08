У Румунії набирає популярність ШІ-співачка Лоліта Черсел, але ромська спільнота розкритикувала проєкт

У Румунії співачка на ім’я Лоліта Черсел набрала вірусну популярність у соцмережах — її пісні збирають мільйони переглядів. Утім, артистки не існує в реальності, це повністю згенерований штучним інтелектом проєкт, створений анонімним дизайнером, пише DW.

За словами автора, який представляється як Tom, він розробив образ, голос і музику персонажки з нуля, використовуючи сучасні ШІ-інструменти.

На створення «співачки» пішло близько чотирьох місяців. Сам він описує її стиль як балканський тріп-хоп, хоча слухачі часто порівнюють його з манеле — популярним у Румунії попфолком із ромськими та османськими впливами.

Проєкт швидко привернув увагу, але разом із популярністю викликав і критику. Представники ромської спільноти заявили, що образ Лоліти Черсел відтворює елементи їхньої культури без участі самих ромів.

Правозахисники наголошують, що в той час як реальні ромські артисти часто залишаються поза увагою індустрії, віртуальний персонаж отримує широку аудиторію.

Зокрема, активісти називають проєкт прикладом «інструменталізації культури» та вказують, що інтерес до ромської естетики існує, але самі представники спільноти не отримують тих самих можливостей для просування.

Автор проєкту відкидає ці закиди. Він наполягає, що створював персонажку не як представницю ромської культури, а лише як жінку з Балкан, і вважає, що мистецтво не обов’язково має базуватися на особистому досвіді. На його думку, штучний інтелект відкриває нові можливості для творчості та робить її доступнішою.