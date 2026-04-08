Лувр відреставрує 24 роботи Рубенса — процес займе чотири роки

Іван Назаренко 08 квітня 2026
У Луврі готуються до масштабної реставрації робіт Пітера Пауля Рубенса — музей планує врятувати картини від поступового руйнування та повернути їм первісні кольори, пише Euronews.

Йдеться про 24 полотна фламандського майстра, які з часом втратили яскравість через окислення лаку. За словами представників музею, на картинах утворився жовтуватий шар, що глушить характерну для Рубенса насичену палітру.

Один із головних об’єктів реставрації — цикл «Марія Медічі», який розповідає про життя французької королеви від народження у Флоренції до політичної кар’єри у Франції. Ці роботи зараз у найбільш проблемному стані.

Окрім потьмяніння, на деяких полотнах фахівці фіксують відшаровування фарбового шару від основи. Це створює ризик, що фрагменти живопису можуть осипатися, якщо не втрутитися вчасно.

Реставрація стартує восени й триватиме приблизно чотири роки. Відвідувачів до процесу не допускатимуть, але музей планує періодично виставляти окремі відновлені роботи, щоби показати прогрес і вигляд картин Рубенса до того, як на них з'явилися сліди часу.

Зображення: Пітер Пауль Рубенс / Wikimedia Commons
