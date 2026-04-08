У Києві вшанують пам’ять військового і реставратора Антона Гуріна, який зник безвісти

Іван Назаренко 08 квітня 2026
У Києві відбудеться подія пам’яті на честь старшого сержанта Антона Гуріна з позивним Реставратор — митця і реставратора, який працював у сфері збереження культурної спадщини. Антон зник безвісти під час бойового завдання на Покровському напрямку. Про це повідомив брат митця — Данило Гурін.

Захід пройде 11 квітня о 16:00 у музеї-майстерні Івана Кавалерідзе. Туди запрошують друзів, колег і всіх, хто знав Гуріна, щоб разом згадати його життя, роботу та військовий шлях.

Антон Гурін долучився до оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення — 26 лютого 2022 року. Служив у лавах Національної гвардії України, брав участь у бойових діях у кількох областях і був нагороджений відзнакою головнокомандувача «Золотий хрест».

До війни він працював у галузі реставрації та мистецтва, був співзасновником майстерні Gurin brothers, де керував проєктами з відновлення монументального мистецтва та займався консервацією живопису й ікон.

Подію організовують як можливість для близьких і знайомих зібратися разом і вшанувати пам’ять, адже через статус зниклого безвісти немає змоги провести прощання звичним чином.

