Помер український поет і бандурист Ярослав Чорногуз

У віці 62 років помер український поет, бандурист і журналіст Ярослав Чорногуз. Про це 8 квітня повідомила його донька — військовослужбовиця та поетеса Ярина Чорногуз.

За її словами, батько був багатогранною творчою особистістю, працював з українською музичною та історичною традицією, зокрема спеціалізувався на кобзарському мистецтві.

Ярина також звернулася до Київської міської ради з проханням сприяти похованню на Байковому кладовищі — поруч із його батьком, письменником Олегом Чорногузом.

Фото: Володимир Пінчук / Wikimedia Commons

Ярослав Чорногуз народився 20 липня 1963 року у Вінниці, з дитинства жив у Києві. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та навчався в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Працював у журналі «Українська культура».

Із 2002 року був солістом Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Також входив до ради Національної спілки кобзарів України, був членом Національної спілки письменників і Національної спілки журналістів та інших творчих об’єднань.