Наркодилерка, причетна до смерті Меттью Перрі, отримала 15 років ув'язнення

У США винесли вирок наркодилерці, причетній до смерті актора Меттью Перрі. Жінка, відома як «кетамінова королева», отримала 15 років ув’язнення за незаконний продаж препарату, пише Variety.

Йдеться про Джасвін Сангу, яку прокуратура називала ключовою фігурою в схемі постачання кетаміну в Лос-Анджелесі. Вона визнала провину за кількома федеральними обвинуваченнями, зокрема у розповсюдженні наркотиків і утриманні приміщення для їх продажу. Найсерйозніший пункт — збут речовини, що призвів до смерті.

За матеріалами справи, восени 2023 року Санга разом із спільником продала партію кетаміну, яка зрештою потрапила до Перрі. Препарат передали через його асистента, який робив актору ін’єкції. Слідство встановило, що саме передозування стало головною причиною смерті.

Актор, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі «Друзі» , був знайдений мертвим 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Розтин підтвердив, що смерть настала через гострий вплив кетаміну, а додатковими факторами стали утоплення, серцеві проблеми та вплив інших речовин.

Асистент Перрі та один із посередників також визнали провину й очікують вироку.