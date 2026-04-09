Cardi B стала жертвою шахраїв — з банківської картки реперки витратили $60 тисяч

Реперка Cardi B заявила, що стала жертвою шахрайства з банківською карткою. За її словами, невідомі витратили близько $60 тисяч на дизайнерські речі та техніку.

Про інцидент артистка розповіла під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє BBC. Вона каже, що її картка American Express зникла приблизно два тижні тому. Згодом із неї провели кілька великих транзакцій: близько $40 тисяч витратили у преміальному універмазі Saks Fifth Avenue, ще приблизно $20 тисяч — у магазині Apple.

Покупки відбувалися одна за одною, а сама співачка в цей час перебувала в турі й майже нічого не купувала. За її словами, система сповіщень одразу сигналізувала про витрати, а бухгалтер підтвердив, що транзакції виглядають підозріло. Після цього картку швидко заблокували.

Cardi B стверджує, що отримала записи з камер спостереження, де видно чотирьох чоловіків, які користувалися її карткою. Вона заявила, що передала інформацію правоохоронцям і розраховує, що винних знайдуть найближчим часом.

У своєму зверненні реперка наголосила, що не має наміру ігнорувати такі випадки й вимагатиме не лише покарання, а й компенсації.