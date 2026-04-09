Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Стример IShowSpeed зіграє самого себе у новому аніме творця «Ван піс» від Netflix

Іван Назаренко 09 квітня 2026
Американський стример IShowSpeed стане героєм аніме-серіалу, який готує студія Big Shot Pictures. У серіалі з’явиться його анімована версія, пише Variety.

Сценарій пише Метт Оуенс — він був шоуранером перших двох сезонів «Ван піс» від Netflix, але залишив проєкт у 2025 році, щоб зосередитися на здоров’ї. У новому серіалі він також виступить продюсером разом із засновником студії Big Shot Pictures Браяном Роббінсом. Одним із продюсерів також значиться експериментальний режисер Хармоні Корін.

Студію Big Shot Pictures Роббінс запустив після виходу з Paramount Global у 2025 році. Компанія вже має угоду із Sony Pictures Entertainment на дистрибуцію фільмів і працює над кількома проєктами, зокрема адаптацією дитячої серії книг «Елоїза».

IShowSpeed (Даррен Воткінс-молодший) — один із найпопулярніших стримерів світу. Його YouTube-канал має понад 52 мільйони підписників. Даррен став відомим завдяки трансляціям з подорожей, а також контенту про футбол та ігри. У 2024 та 2025 роках він отримував нагороду «Стример року».

Мітки
Новини
Читайте також
Мозаїку з кінотеатру «Космос» у Житомирі частково відтворять на новій будівлі У Києві призупинили реконструкцію кесона в парку «Наталка» на Оболоні Джордж Клуні назвав погрози Трампа на адресу Ірану «воєнним злочином» — Білий дім відповів Sony запускає програму The Playerbase — компанія скануватиме гравців для появи в іграх
Вайолет Грол: ще одна nepo baby чи новий голос альтернативи 90-х? 09 квітня 2026 Спортивна біографія каменя: що людство робило до появи спортзалу 07 квітня 2026 БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки 07 квітня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок квітня 07 квітня 2026 «Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.