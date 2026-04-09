Стример IShowSpeed зіграє самого себе у новому аніме творця «Ван піс» від Netflix

Американський стример IShowSpeed стане героєм аніме-серіалу, який готує студія Big Shot Pictures. У серіалі з’явиться його анімована версія, пише Variety.

Сценарій пише Метт Оуенс — він був шоуранером перших двох сезонів «Ван піс» від Netflix, але залишив проєкт у 2025 році, щоб зосередитися на здоров’ї. У новому серіалі він також виступить продюсером разом із засновником студії Big Shot Pictures Браяном Роббінсом. Одним із продюсерів також значиться експериментальний режисер Хармоні Корін.

YouTuber and streamer IShowSpeed will star as himself in a new anime-style series written by ‘ONE PIECE’ showrunner Matt Owens.



Студію Big Shot Pictures Роббінс запустив після виходу з Paramount Global у 2025 році. Компанія вже має угоду із Sony Pictures Entertainment на дистрибуцію фільмів і працює над кількома проєктами, зокрема адаптацією дитячої серії книг «Елоїза».

IShowSpeed (Даррен Воткінс-молодший) — один із найпопулярніших стримерів світу. Його YouTube-канал має понад 52 мільйони підписників. Даррен став відомим завдяки трансляціям з подорожей, а також контенту про футбол та ігри. У 2024 та 2025 роках він отримував нагороду «Стример року».