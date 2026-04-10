Новий фільм Джони Гілла із Кіану Рівзом у головній ролі провалився у критиків

Новий фільм «Наслідки» із Кіану Рівзом у головній ролі отримав різко негативні відгуки критиків і вже став одним із найгірше оцінених проєктів актора за останні роки. Про це повідомляє Comingsoon.

Станом на зараз стрічка має рейтинг лише 27% на Rotten Tomatoes. Критики називають фільм невдалим через хаотичний тон і слабкий гумор, а спроба соціального коментаря про Голлівуд, за їхніми словами, не працює на екрані.

Фільм розповідає про зірку Голлівуду Ріфа Гоука, який став жертвою шантажу анонімного зловмисника. Тепер Гоук намагається врятувати свою кар'єру та налагодити стосунки з усіма, кому міг перейти дорогу.

Keanu Reeves is Hollywood’s biggest star, Reef Hawk.#Outcome — A new film by Jonah Hill, starring Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer and Hill.



Coming April 10 to Apple TV.

Режисером і співавтором сценарію виступив Джона Гілл. Окрім Рівза, у фільмі зіграли Кемерон Діаз та Меттью Бомер, а також низка інших відомих акторів, серед яких Мартін Скорсезе.

Низькі оцінки переривають серію успішних релізів Рівза. З 2019 року більшість його фільмів отримували позитивні відгуки, зокрема спіноф «Джона Віка» «Балерина» та комедія «Дурна вдача».

До цього останнім провалом актора вважався фільм «Репродукція» 2018 року із рейтингом 9%.