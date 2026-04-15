Вже офіційно: Іен Маккеллен, Елайджа Вуд і Кейт Вінслет зіграють у новому «Володарі перснів»

Артем Черничко 15 квітня 2026
449

Кіностудія Warner Bros. на презентації CinemaCon у Лас-Вегасі розкрила перші подробиці та акторський склад майбутнього фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума». Режисером стрічки виступить Енді Серкіс, а прем’єра запланована на 17 грудня 2027 року, пише Variety.

До акторського складу повернуться виконавці ключових ролей оригінальної трилогії Пітера Джексона: Іен Маккеллен зіграє Ґендальфа, Елайджа Вуд — Фродо, а Лі Пейс — Трандуїла. Енді Серкіс поєднає роботу режисера з виконанням ролі Ґолума.

Каст поповнився й новими гучними іменами. Найбільш обговорюваним став вибір Джеймі Дорнана («П'ятдесят відтінків сірого») на роль Араґорна. Також до всесвіту Толкіна приєднаються Кейт Вінслет, яка зіграє Маріґоль, та Лео Вудалл («Білий лотос»), який виконає роль Галварда.

Сюжет стрічки зосередиться на подіях, що передували «Братству персня». Глядачам покажуть історію пошуків Ґолума — одного з ключових персонажів, чия доля нерозривно пов’язана з Перснем Влади. Над сценарієм працюють Френ Волш та Філіппа Боєнс, які створювали оригінальну трилогію, у співавторстві з Фібі Ґіттінс та Арті Папаґеорґіу.

Оригінальна трилогія «Володар перснів» стала технічним і касовим проривом, зібравши майже $3 мільярди та 17 премій «Оскар». Новий проєкт має на меті відродити атмосферу та візуальний стиль, що зробили франшизу культовою.

