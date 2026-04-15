У Києві відбудеться загальноміська толока — як долучитися

У Києві 18 квітня проведуть загальноміську толоку до Дня довкілля — прибирати планують щонайменше на 40 локаціях у всіх районах. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Почнеться толока о 10:00, долучитися може будь-хто. На кожній локації працюватимуть координатори, які видаватимуть рукавички, пакети та інший інвентар. Вивезення сміття забезпечать комунальні служби. Ознайомитися з локаціями для прибирання можна за посиланням.

Організатори кажуть, що такі події залучують містян до спільного догляду за міським простором. Водночас для кожної точки визначили найближчі укриття.

Толока відбувається в межах весняного двомісячника з благоустрою, який триватиме до 15 травня. У цей час у місті також прибирають сміття, чистять території після зими й дбають про озеленення.