НБУ вимагає пояснень від monobank після допису засновника банку у соцмережах з фото клієнтки

Іван Назаренко 11 березня 2026
Національний банк України запросив пояснення у monobank щодо допису у соцмережах співзасновника проєкту Олега Гороховського, у якому він опублікував фото клієнтки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Про це регулятор повідомив у відповіді на запит видання «Економічна правда».

В НБУ кажуть, що перевіряють обставини ситуації. Регулятор цікавиться, чи не могла поширена інформація бути отримана під час ідентифікації або верифікації клієнта — у такому разі вона може належати до банківської таємниці.

Співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував у соцмережах фото клієнтки та заявив, що вона демонструє проросійську символіку через прапор позаду неї, який, на його думку, був російським. Сама дівчина стверджує, що на фото був прапор Словенії у квартирі її подруги, вона не підтримує Росію, а її батько служить в ЗСУ.

У Національному банкі України наголосили, що зможуть оцінити дії Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До завершення перевірки регулятор відмовляється від детальних коментарів, оскільки інформація, отримана під час наглядових дій, також належить до банківської таємниці.

Якщо НБУ виявить порушення, до банку можуть застосувати заходи впливу, передбачені постановою №346. Серед них — письмове застереження, штраф, вимога усунути порушення або навіть обмеження окремих операцій банку.

