Племінник Майкла Джексона розкритикував журналістів напередодні виходу байопіку про артиста

Іван Назаренко 23 квітня 2026
Племінник Майкла Джексона Тадж Джексон розкритикував медіа напередодні виходу байопіку «Майкл». Про це повідомляє Variety.

У дописі в X він заявив, що журналісти більше не можуть контролювати наратив про артиста, а глядачі самі сформують свою думку після перегляду стрічки: «Публіка подивиться фільм і вирішить сама… І ви з цим не впораєтесь. Не можу дочекатися, коли деяким критикам доведеться визнати свою помилку», — написав він.

Фільм, який зняв Антуан Фукуа, охоплює життя Майкла Джексона від дитинства у складі гурту The Jackson 5 до піку популярності наприкінці 1980-х років.

Спочатку стрічка мала включати події 1993 року, коли проти Джексона висунули звинувачення у сексуальному насильстві, однак цей блок прибрали через юридичні обмеження. Через це творцям довелося переписати фінальну частину та провести додаткові зйомки.

За попередніми оцінками, фільм може зібрати $65-70 мільйонів у прокаті США на старті. Водночас перші рецензії критиків залишаються стриманими — рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes наразі становить близько 37%.

Новини
