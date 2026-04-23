Племінник Майкла Джексона розкритикував журналістів напередодні виходу байопіку про артиста

Племінник Майкла Джексона Тадж Джексон розкритикував медіа напередодні виходу байопіку «Майкл». Про це повідомляє Variety.

У дописі в X він заявив, що журналісти більше не можуть контролювати наратив про артиста, а глядачі самі сформують свою думку після перегляду стрічки: «Публіка подивиться фільм і вирішить сама… І ви з цим не впораєтесь. Не можу дочекатися, коли деяким критикам доведеться визнати свою помилку», — написав він.

“Sorry, media, you don’t get to control the narrative anymore of who Michael Jackson truly was. The public gets to watch this movie… they will decide for themselves. And you can’t handle… pic.twitter.com/Xp0Iw3TdFe — Variety (@Variety) April 22, 2026

Фільм, який зняв Антуан Фукуа, охоплює життя Майкла Джексона від дитинства у складі гурту The Jackson 5 до піку популярності наприкінці 1980-х років.

Спочатку стрічка мала включати події 1993 року, коли проти Джексона висунули звинувачення у сексуальному насильстві, однак цей блок прибрали через юридичні обмеження. Через це творцям довелося переписати фінальну частину та провести додаткові зйомки.

За попередніми оцінками, фільм може зібрати $65-70 мільйонів у прокаті США на старті. Водночас перші рецензії критиків залишаються стриманими — рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes наразі становить близько 37%.