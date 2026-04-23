Кураторка українського походження Марта Кузьма увійшла до журі 61-ї Венеційської бієнале

61-ша Венеційська бієнале оголосила склад міжнародного журі. До нього, зокрема, увійшла американська мистецтвознавиця і кураторка українського походження, професорка Школи мистецтв Єльського університету Марта Кузьма.

Також у журі — засновниця і директорка культурної асоціації Videobrasil Соланж Олівейра Фаркас, кураторка, письменниця і педагогиня Зоя Батт, іспанська кураторка мистецтва Ельвіра Дянгані Осе та мистецтвознавиця і критикиня Джованна Заппері.

Призначення журі затвердила рада директорів Бієнале за поданням кураторки виставки Койо Куо.

Марта Кузьма — донька українських емігрантів у США. У грудні 1992 року приїхала до Києва, де влітку 1994 стала першою директоркою відкритого Центру сучасного мистецтва Сороса. У 1997 році Центр Сороса очолив Єжи Онух, а Марта Кузьма стала керівницею галерейної програми. Потім вона очолювала Королівський інститут мистецтв у Стокгольмі, була директоркою норвезького фонду Office for Contemporary Art Norway, відповідала за скандинавський павільйон на Венеційській бієнале-2009, була запрошеною професоркою теорії мистецтва в Інституті архітектури у Венеції і курувала виставки Норвегії на Венеційській бієнале 2011 і 2013 років.

У 2016-му Марта Кузьма стала першою за 152 роки жінкою на посаді декана Школи мистецтв Єльського університету.

Після двох десятиліть відсутності у 2025-му вона повернулася до України як головна кураторка Faktura 10 — ключової ініціативи RIBBON International. Серед проєктів Faktura 10 — виставка «Коло невимовного» («The Stammering Circle»), представлена в Jam Factory Art Center у Львові, яку супроводжувала масштабна освітня програма «Крейдяне коло» («The Chalk Circle»), покликана закласти теоретичне підґрунтя виставки.

Марта Кузьма, червень 2025 року. Фото: Кат Олешко

Частина програми Faktura 10 розгорталася в США. Разом із Довженко-Центром Кузьма співкурувала в Нью-Йорку ретроспективу Кіри Муратової «Кіра Муратова: ескізи хаосу», яка пройшла в травні 2025 року.

Цього року на Венеційській бієнале не вручатимуть «Золотого лева» за життєві досягнення. Натомість міжнародне журі визначатиме лауреатів «Золотого лева» за найкращу національну участь, «Золотого лева» найкращому учаснику виставки In Minor Keys і «Срібного лева» перспективному молодому учаснику. Виставка триватиме у Венеції, на локаціях у Джардіні та Арсенале, з 9 травня до 22 листопада 2026 року.