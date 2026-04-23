Під час місії Artemis II протестували лазерний зв’язок між Місяцем і Землею зі швидкістю 260 Мбіт/с

Під час місії Artemis II дані з космічного корабля Orion передали на Землю лазерним зв’язком зі швидкістю до 260 Мбіт/с. Один із приймальних терміналів при цьому належав не NASA: його створили компанії Observable Space і Quantum Opus, а працював він під керуванням Австралійського національного університету, повідомляє TechCrunch.

За даними видання, термінал використовував телескоп і програмне забезпечення Observable Space для наведення на сигнал з Orion, а також фотонний сенсор Quantum Opus для декодування даних. Вартість цього комплексу становила менш як $5 мільйонів, тоді як спеціалізовані системи такого типу можуть коштувати десятки мільйонів.

Під час польоту навколо Місяця кілька приймальних станцій, зокрема об’єкти NASA у Каліфорнії та Нью-Мексико, а також експериментальний термінал в Австралії, приймали 4K-відео з місії. Розташування станції в Австралії мало окреме значення, оскільки лазерний зв’язок потребує прямої видимості та залежить від погодних умов.

У NASA зазначають, що оптичний, тобто лазерний, зв’язок може передавати дані у 10–100 разів швидше, ніж традиційні радіосистеми, які досі залишаються основним способом комунікації в космосі. Саме тому агентство тестує такі технології для майбутніх місій до Місяця, Марса й далі.

У Observable Space вважають, що результати Artemis II показують готовність лазерного зв’язку «космос-Земля» до масштабування. У компанії кажуть, що це відкриває перспективу створення глобальної мережі недорогих наземних терміналів для приймання даних від супутників різних типів.