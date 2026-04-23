Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Під час місії Artemis II протестували лазерний зв’язок між Місяцем і Землею зі швидкістю 260 Мбіт/с

Ірина Маймур 23 квітня 2026
768
Під час місії Artemis II дані з космічного корабля Orion передали на Землю лазерним зв’язком зі швидкістю до 260 Мбіт/с. Один із приймальних терміналів при цьому належав не NASA: його створили компанії Observable Space і Quantum Opus, а працював він під керуванням Австралійського національного університету, повідомляє TechCrunch.

За даними видання, термінал використовував телескоп і програмне забезпечення Observable Space для наведення на сигнал з Orion, а також фотонний сенсор Quantum Opus для декодування даних. Вартість цього комплексу становила менш як $5 мільйонів, тоді як спеціалізовані системи такого типу можуть коштувати десятки мільйонів.

Під час польоту навколо Місяця кілька приймальних станцій, зокрема об’єкти NASA у Каліфорнії та Нью-Мексико, а також експериментальний термінал в Австралії, приймали 4K-відео з місії. Розташування станції в Австралії мало окреме значення, оскільки лазерний зв’язок потребує прямої видимості та залежить від погодних умов.

У NASA зазначають, що оптичний, тобто лазерний, зв’язок може передавати дані у 10–100 разів швидше, ніж традиційні радіосистеми, які досі залишаються основним способом комунікації в космосі. Саме тому агентство тестує такі технології для майбутніх місій до Місяця, Марса й далі.

У Observable Space вважають, що результати Artemis II показують готовність лазерного зв’язку «космос-Земля» до масштабування. У компанії кажуть, що це відкриває перспективу створення глобальної мережі недорогих наземних терміналів для приймання даних від супутників різних типів.

Мітки
Новини
Читайте також
У Києві створять новий культурний простір Український дім фотографії У Києві просять вшанувати двірника «дядю Сашу», який врятував дитину під час теракту — петиція Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 мільйона на захист заповідника «Хортиця» Spotify назвав найпопулярніших артистів, пісні та подкасти за всю історію сервісу
Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026 Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.