Прокуратура оскаржує в суді бездіяльність влади Києва щодо захисту урочища «Горбачиха»

Артем Черничко 23 квітня 2026
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулася до адміністративного суду з позовом проти Київської міської ради та КМДА. Причина — багаторічна бездіяльність столичних посадовців щодо захисту урочища «Горбачиха» на лівому березі Дніпра.

Мова про територію площею 32 гектари, яка є однією з небагатьох ділянок Києва, де зберігся природний ландшафт без істотного втручання людини. Це заплавні території з насадженнями вільхи, берези та тополі, що мають наукову цінність та є важливим рекреаційним простором.

Попри те, що ще у 1994 році указом Президента було визначено необхідність збереження таких територій, процес зупинився на формальному етапі. Київрада включила урочище до переліку зарезервованих для заповідання територій, проте за три десятиліття так і не розробила проєкт створення об’єкта природно-заповідного фонду.

«Така тривала бездіяльність створює реальну загрозу втрати унікального природного комплексу, його біорізноманіття, генофонду тваринного і рослинного світу, а також можливостей для рекреаційного використання території населенням міста Києва», — наголошують у прокуратурі.

Наразі відомство через суд вимагає визнати протиправною бездіяльність міської влади та зобов’язати її вирішити питання надання урочищу заповідного статусу.

Нагадаємо, у вересні 2025 року прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом вирубки дерев і будівельних робіт на території прибережної зони Русанівської протоки в Дніпровському районі.

