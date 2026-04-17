Співзасновник Netflix Рід Гастінгс залишає компанію після майже 30 років

Американський бізнесмен Рід Гастінгс, який перетворив Netflix із сервісу підписки на DVD-диски у світового медіагіганта, у червні залишить раду директорів компанії. Про це стало відомо з його листа до акціонерів, пише The New York Times.

Гастінгс зазначив, що це рішення дозволить йому зосередитися на інших речах.

«Мій справжній внесок у Netflix не був одним рішенням; це було фокусування на радості учасників, побудова культури, яку інші могли б успадкувати та вдосконалити, і створення компанії, яка могла б бути як улюбленою серед користувачів, так і шалено успішною для наступних поколінь», — заявив він.

За майже три десятиліття роботи в Netflix 65-річний Гастінгс за допомогою технологій — алгоритмів і серверів — фактично переосмислив індустрію розваг. Він також став автором специфічної корпоративної культури, яка поєднала цінності Кремнієвої долини та Голлівуду. Його знаменита презентація 2009 року ввела метафору «ми команда, а не родина» та закріпила принцип високих вихідних допомог для співробітників із «середніми» показниками.

У 2023 році Гастінгс уже зробив перший крок до відходу, залишивши посаду співвиконавчого директора (Co-CEO) на користь Грега Пітерса, який розділив керівництво з Тедом Сарандосом.

Згадуючи свій шлях, Гастінгс назвав січень 2016 року найулюбленішим моментом у компанії. Тоді Netflix одночасно запустився у 130 нових країнах, зробивши сервіс доступним майже по всій планеті.

Теперішній керівник компанії Тед Сарандос назвав Гастінгса «справжнім творцем історії» та додав, що з нетерпінням чекає на його наступні звершення.

Другим співзасновником Netflix є Марк Рендольф. Вони заснували компанію разом у 1997 році. Рендольф був першим гендиректором Netflix, але залишив компанію ще у 2003 році, незабаром після того, як вона стала публічною.