Джамала випустила нову пісню спільно з панк-рок-гуртом Shatur-Gudur

Панк-рок-гурт Shatur-Gudur разом зі співачкою Джамала випустили спільну пісню Yel ve tütün («Вітер та дим»), присвячену київським ранкам під час війни.

Композицію написав співзасновник гурту Сулейман Мамутов у період регулярних нічних атак на Київ. За його словами, пісня виникла з досвіду безсонних ночей, коли доводиться стежити за повітряними тривогами і бути готовим будь-якої миті перенести дитину в укриття.

Трек присвячений його доньці Амєль та іншим дітям, для яких війна стала частиною повсякденності. Водночас це історія батьків, які навчилися розрізняти типи ракет за звуком і жити в постійному очікуванні небезпек, каже Мамутов.

Для Джамали ця робота стала першим досвідом у рок-музиці. Пісня виконана кримськотатарською мовою.

Shatur-Gudur працює в жанрі етнічного панк-року і є одним із небагатьох гуртів, які використовують кримськотатарську мову в альтернативній музиці.