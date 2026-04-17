Джамала випустила нову пісню спільно з панк-рок-гуртом Shatur-Gudur

Іван Назаренко 17 квітня 2026
Панк-рок-гурт Shatur-Gudur разом зі співачкою Джамала випустили спільну пісню Yel ve tütün («Вітер та дим»), присвячену київським ранкам під час війни.

Композицію написав співзасновник гурту Сулейман Мамутов у період регулярних нічних атак на Київ. За його словами, пісня виникла з досвіду безсонних ночей, коли доводиться стежити за повітряними тривогами і бути готовим будь-якої миті перенести дитину в укриття.

Трек присвячений його доньці Амєль та іншим дітям, для яких війна стала частиною повсякденності. Водночас це історія батьків, які навчилися розрізняти типи ракет за звуком і жити в постійному очікуванні небезпек, каже Мамутов.

Для Джамали ця робота стала першим досвідом у рок-музиці. Пісня виконана кримськотатарською мовою.

Shatur-Gudur працює в жанрі етнічного панк-року і є одним із небагатьох гуртів, які використовують кримськотатарську мову в альтернативній музиці.

Читайте також
Світові медіа рекордно рідко пишуть про насильство проти жінок — дослідження Співзасновник Netflix Рід Гастінгс залишає компанію після майже 30 років Один кросівок за пів ціни: adidas запустив в Україні інклюзивний сервіс Поліція США затримала співака D4vd — музиканта підозрюють у вбивстві 15-річної дівчини
Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026 Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026 Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026 П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026

