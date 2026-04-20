Померла Наталі Бай — легенда французького кіно та зірка фільму «Впіймай мене, якщо зможеш»

Французька акторка Наталі Бай, яка знялася у близько 80 кінострічках і чотири рази здобувала кінопремію «Сезар», померла 17 квітня у віці 77 років у Парижі. Причиною смерті стала деменція з тільцями Леві, пише The Guardian.

Наталі Бай народилася 1948 року в Нормандії в родині художників. У 14 років вона залишила школу, щоби професійно займатися танцями в Монако, проте згодом присвятила себе акторській майстерності.

Її прорив відбувся у 1970-х роках завдяки співпраці з культовими режисерами «нової хвилі» — Франсуа Трюффо («Американська ніч») та Жан-Люком Годаром («Рятуй, хто може, своє життя»).

У 80-х Бай закріпила статус однієї з найважливіших акторок Франції, три роки поспіль (з 1981-го по 1983-й) отримуючи «Сезар», зокрема за ролі у фільмах «Дивна справа» та «Стукач». Світову славу їй принесла робота у стрічці «Повернення Мартіна Герра», де вона зіграла разом із Жераром Депардьє.

У пізніші роки Бай успішно знімалася в голлівудських та міжнародних проєктах, зокрема зіграла матір героя Леонардо Ді Капріо у фільмі «Впіймай мене, якщо зможеш» Стівена Спілберга, французьку аристократку в сиквелі «Абатства Даунтон», а також з'явилася у стрічках Ксав'є Долана «Лоранс у будь-якому випадку» та «Це всього лиш кінець світу».

Протягом п'яти років Бай перебувала у стосунках із легендою французького рок-н-ролу Джонні Голлідеєм. Їхня донька, Лора Смет, також стала відомою акторкою. Мати та донька неодноразово з’являлися на екрані разом, зокрема у популярному серіалі «Десять відсотків», де вони зіграли іронічні версії самих себе.

За свою багаторічну кар'єру Наталі Бай також отримала кубок Вольпі на Венеційському кінофестивалі 1999 року за роль у фільмі «Порнографічний зв’язок» (Une liaison pornographique).