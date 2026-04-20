Фінляндія оголосила політичний бойкот Венеційській бієнале через участь Росії

Політичне керівництво Фінляндії відмовилося від відвідування цьогорічної Венеційської бієнале на знак протесту проти повернення російського павільйону. Про це заявили в Міністерстві освіти та культури Фінляндії.

«Позиція Фінляндії щодо участі Росії в міжнародних форумах чітка: участь не повинна бути дозволена, поки триває агресивна війна Росії в Україні», — йдеться у заяві. Попри це, окремі держслужбовці все ж відвідають подію, щоб підтримати фінських митців на форумі.

Рішення Фінляндії стало черговим етапом у низці протестів європейської спільноти. Раніше міністри 22 країн Європи, зокрема й Фінляндії, підписали відкритий лист. У документі присутність РФ називають такою, що використовує мистецтво як інструмент державної пропаганди. Крім того, Єврокомісія попередила організаторів бієнале про можливу втрату гранту в розмірі €2 мільйони на 2028 рік через участь РФ.

Організатори виставки наполягають на своїй «нейтральності», стверджуючи, що приймають заявки від усіх держав, визнаних Італією, і виступають проти будь-якої форми цензури.

Російський павільйон під назвою «Дерево, вкорінене в небі» планує представити мультидисциплінарну програму за участю музикантів і поетів. Куратори проєкту просувають наратив «культура поза політикою», попри міжнародну ізоляцію та воєнні злочини держави, яку вони представляють.