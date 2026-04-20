Фінляндія оголосила політичний бойкот Венеційській бієнале через участь Росії

Артем Черничко 20 квітня 2026
1156
Політичне керівництво Фінляндії відмовилося від відвідування цьогорічної Венеційської бієнале на знак протесту проти повернення російського павільйону. Про це заявили в Міністерстві освіти та культури Фінляндії.

«Позиція Фінляндії щодо участі Росії в міжнародних форумах чітка: участь не повинна бути дозволена, поки триває агресивна війна Росії в Україні», — йдеться у заяві. Попри це, окремі держслужбовці все ж відвідають подію, щоб підтримати фінських митців на форумі.

Рішення Фінляндії стало черговим етапом у низці протестів європейської спільноти. Раніше міністри 22 країн Європи, зокрема й Фінляндії, підписали відкритий лист. У документі присутність РФ називають такою, що використовує мистецтво як інструмент державної пропаганди. Крім того, Єврокомісія попередила організаторів бієнале про можливу втрату гранту в розмірі €2 мільйони на 2028 рік через участь РФ.

Організатори виставки наполягають на своїй «нейтральності», стверджуючи, що приймають заявки від усіх держав, визнаних Італією, і виступають проти будь-якої форми цензури.

Російський павільйон під назвою «Дерево, вкорінене в небі» планує представити мультидисциплінарну програму за участю музикантів і поетів. Куратори проєкту просувають наратив «культура поза політикою», попри міжнародну ізоляцію та воєнні злочини держави, яку вони представляють.

Фото: Павільйон Фінляндії на Венеційський бієнале (Jean-Pierre Dalbéra / Wikimedia Commons)
