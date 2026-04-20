В Одесі знесли історичну дачу Мандражі — будівлю не встигли визнати пам'яткою

Артем Черничко 20 квітня 2026
В Одесі 17 квітня на території колишнього санаторію «Чорне море» було повністю демонтовано дачу Мандражі — історичну споруду кінця XIX століття. Про це повідомили в ГО «Спільна мета».

За даними активістів, навколо будівлі тривала процедура спроб надання їй охоронного статусу, проте завершити її не встигли.

Процес передачі території під забудову розпочався наприкінці 2025 року. 12 грудня під час сесії Одеської міської ради було ухвалено рішення про передачу землі санаторію в оренду на 10 років. Орендарем стала компанія ПрАТ «Платан Плюс», яка належить забудовнику KADORR Group. У березні 2026-го Одеська ОВА підтвердила, що будівля не внесена до Реєстру пам’яток, а управління ДАБК повідомило про відсутність дозволів на проведення будівельних робіт.

6 квітня активісти звернулися до ОВА з вимогою обстежити об’єкт та надати йому статус щойно виявленої пам’ятки. Проте звернення залишилося без відповіді, а вже за кілька днів забудовник провів повний демонтаж споруди. Активісти впевнені, що дачу знесли поспіхом, щоб встигнути до можливого надання їй охоронного статусу.

«Це черговий приклад схеми: спочатку не дають статус — потім швидко зносять — потім забудовують», — підкреслили в ГО.

Дачу Мандражі збудували наприкінці XIX століття. Вона була важливою частиною архітектурного ансамблю 13-ї станції Великого Фонтану. У радянські часи споруда зазнала реконструкції та була інтегрована в інфраструктуру санаторного комплексу «Чорне море».

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси під час тривоги вночі почали зносити іншу пам’ятку архітектури.

