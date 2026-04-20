Під час теракту в Києві загинув учасник гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко

Унаслідок теракту в Києві 18 квітня загинув музикант гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко. У нього залишилися дружина та донька, повідомила його колега, вокалістка гурту Марина Юревич.

«Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити, — написала вона у фейсбуці. — Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе?».

Гурт «Друге Сонце» заснували 2009 року. Колектив працював у жанрах фолькрок та інді.

Теракт у Києві стався 18 квітня на вулиці Деміївській. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався в приміщенні супермаркету, взявши заручників. Під час штурму будівлі стрільця ліквідували. Загальна кількість жертв наразі становить 7 осіб, ще 14 отримали поранення.

Нападником виявився 58-річний уродженець Москви, який тривалий час проживав в Україні і служив у ЗСУ з 1992 по 2005 рік. Після виходу на пенсію перебував у РФ, а у 2017 році повернувся до України, оселившись у Бахмуті.