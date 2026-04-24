Український розробник запустив сервіс для пошуку друзів

Ірина Маймур 24 квітня 2026
Український розробник Михайло Савчук запустив ramle — платформу, яка допомагає шукати друзів і компанію для спільного дозвілля без типових механік дейтинг-застосунків, пише dev.ua.

Ідея сервісу виросла з особистого досвіду засновника. Після переїзду в нове місто він тижнями намагався знайти людей, з якими можна просто випити кави чи прогулятися, але івенти та нетворкінг-зустрічі не дали відчуття «свого кола».

У команді пояснюють, що саме так і з’явилася ідея сервісу. На їхню думку, застосунки для подій і знайомств уже є, але окремого зручного інструмента для пошуку близьких за інтересами людей для звичайного спілкування бракує.

Модель роботи в ramle побудували максимально просто. Користувач спершу обирає заняття, які йому цікаві, — наприклад, каву, прогулянки, спорт або програмування. Після цього сервіс пропонує людей у тому самому місті зі схожими інтересами.

Платформа робить акцент не на візуальному виборі профілів, а на спільному способі провести час. Далі користувачі можуть поспілкуватися, зрозуміти, чи комфортно їм одне з одним, а потім домовитися про зустріч у безпечному публічному просторі — у кав’ярні, парку або на події.

За словами команди, деякі партнерські заклади також дають користувачам знижки.

Розробники окремо наголошують: ramle не позиціонують ані як сервіс для романтичних знайомств, ані як платформу для професійного нетворкінгу. Ідея продукту — допомогти дорослим людям знайти друзів і компанію для повсякденних речей: прогулянки, кави, події чи навіть спільної поїздки.

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash
