У Каннах покажуть фільм «Весна» Ростислава Кирпиченка — це історія українського священника в окупації

Стрічка «Весна» литовського режисера українського походження Ростислава Кирпиченка відібрана до програми 79-го Каннського кінофестивалю. Фільм покажуть у секції «Спеціальні сеанси», йдеться на сайті фестивалю.

Події стрічки розгортаються на тимчасово окупованій території України. За сюжетом, російські війська забороняють поховання страчених цивільних українців. Головний герой — 35-річний священник Андрій, чия церква перетворюється на морг. Він змушений зберігати тіла перед їх вивезенням до братських могил, проте таємно чинить опір: ідентифікує загиблих, повертає їх родинам та організовує гідні поховання.

Це повнометражний дебют Ростислава Кирпиченка. Він народився в Литві, а в дитинстві повернувся до України разом із родиною. В юності професійно займався футболом, грав у Чехії та Німеччині, а 2016 року завершив спортивну кар’єру та переїхав до Парижа, де вивчав режисуру в кіношколі La Fémis.

«Весна» — це копродукція України (Esse House), Литви (Film Jam) та Франції (Matka Films, Tessalit Production). Головну роль виконав литовський актор Кестутіс Ціценас, лауреат премії «Срібний журавель» 2024 року.

Каннський кінофестиваль триватиме з 12 по 23 травня.