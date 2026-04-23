Журі Венеційської бієнале бойкотує павільйони РФ та Ізраїлю — через рішення Гаазького суду

Артем Черничко 23 квітня 2026
Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оголосило, що не розглядатиме павільйони країн, лідери яких офіційно звинувачені Міжнародним кримінальним судом (МКС) у злочинах проти людяності. Це рішення автоматично виключає з боротьби за «Золотого лева» Росію та Ізраїль.

Журі під головуванням Соланж Олівейри Фаркас (серед членів якого також є кураторка українського походження Марта Кузьма) виступило із заявою, де наголосило на відповідальності Бієнале як платформи, що пов’язує мистецтво з нагальними проблемами сучасності.

Члени журі зазначили, що визнають складний зв'язок між практикою митця та представленням держави, але вважають за необхідне продемонструвати відданість захисту прав людини.

Як зазначає ArtReview, під санкції журі потрапила Росія через звинувачення президента країни Володимира Путіна у незаконній депортації українських дітей, а також Ізраїль — через звинувачення прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в атаках на цивільне населення Палестини та використанні голоду як зброї.

Росія була відсутня на Бієнале з 2022 року, проте її можливе повернення викликало значний опір у мистецькій та політичній сферах.

Цього року на Венеційській бієнале не вручатимуть «Золотого лева» за життєві досягнення. Натомість журі визначатиме лауреатів «Золотого лева» за найкращу національну участь, «Золотого лева» найкращому учаснику виставки In Minor Keys і «Срібного лева» перспективному молодому учаснику. Виставка триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року.

Фото: GIUSEPPE COTTINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP
