У Threads з’явилися «живі» чати для обговорення подій у реальному часі

Компанія Meta запустила в Threads нову функцію «живих» чатів — публічних групових обговорень у реальному часі. Вони працюватимуть усередині спільнот Threads і дадуть змогу обговорювати події просто під час їхнього перебігу, пише Engadget.

Перший запуск відбудеться в спільноті NBAThreads під час плей-оф НБА.

У Meta пояснюють, що «живі» чати створили для обговорень навколо великих культурних подій — наприклад, спортивних матчів чи музичних релізів. На старті вести такі чати зможе лише обмежене коло авторів, зокрема Community Champions — активні учасники конкретних спільнот, — а також медійні особистості. Серед перших ведучих у NBAThreads назвали Маліку Ендрюс, Рейчел Ніколс, Трісту Крік, Девіда Рашинга й Лексіса Мікенса.

Функція працює так: користувачі можуть приєднатися до чату зі стрічки спільноти, через окремий допис в основній стрічці або натиснувши на червоне кільце навколо фото профілю ведучого. У чаті можна писати повідомлення, надсилати фото, відео й посилання, а також реагувати емодзі та голосувати в опитуваннях. Якщо чат уже заповнений, нові учасники не зможуть писати, але зможуть читати розмову, реагувати на неї та брати участь в опитуваннях. Після завершення чати залишатимуться доступними для перегляду, і для входу в них не обов’язково бути учасником спільноти.

У TechCrunch пишуть, що на старті активно писати в одному чаті зможуть до 150 учасників. Видання також зазначає, що Meta планує поступово відкрити функцію для більшої кількості спільнот і згодом додати співведення, віджети для екрана блокування та можливість цитувати й поширювати повідомлення із чату у власній стрічці Threads.

Запуск «живих» чатів став ще одним кроком у розширенні функцій Threads. Платформа, яку Meta запустила у 2023 році, раніше вже отримала пошук за темами, власні стрічки та спільноти. У жовтні 2025 року компанія повідомляла, що Threads має 150 мільйонів щоденних користувачів.