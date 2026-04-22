Іван Назаренко 22 квітня 2026
Основоположник жанру тріп-хоп Tricky анонсував новий альбом — перший за 6 років

Один з засновників жанру тріп-хоп Tricky анонсував новий альбом Different When It’s Silent, який вийде 17 липня. Про це повідомляє Pitchfork.

Це 15-й студійний альбом артиста і перший повноформатний реліз під його основним ім’ям за шість років після Fall to Pieces у 2020 році. Паралельно з анонсом вийшов трек Out of Place, який є завершальною композицією платівки.

Альбом записували у Франції в домашній студії музиканта та у Бристолі. За офіційним описом, реліз поєднує елементи блюзу, електронної музики, гітарного звучання та хіп-хоп ритмів.

Tricky зазначив, що спочатку розглядав цей матеріал як побічний проєкт, але згодом вирішив оформити його як повноцінний альбом.

Після релізу 2020 року музикант випускав спільні проєкти, зокрема Lonely Guest (2021), Fifteen Days (2024) разом із Майком Тайсом та альбом Out the Way з польською співачкою Мартою Злаковською.

Паралельно з виходом альбому Tricky запланував тур Великою Британією та Європою — концерти мають відбутися у травні та червні.

Фото: Rama / Wikimedia Commons
