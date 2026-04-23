У всесвіті «Зоряних війн» вийде горор-роман для дітей під назвою «Hiding from the Dark», пише Star Wars News Net.

Авторкою книжки стала Кірстен Вайт — письменниця, чиї твори входили до списку бестселерів The New York Times, а також лауреатка премії Брема Стокера. Реліз запланований на 1 вересня 2026 року.

У центрі сюжету — дівчинка на ім’я Бія, котра тікає від Імперських збройних сил і намагається знайти матір. Увесь цей час її переслідує постать у чорному, а головне питання історії — «чи пов’язана ця загроза із ситхами, чи йдеться про щось іще темніше».

Видання стане частиною нової жанрової ініціативи Lucasfilm Publishing — книжкового напряму компанії Lucasfilm, що відповідає за публікацію романів і коміксів у всесвіті Star Wars. Першою книжкою цієї лінійки стане романтичний роман «Eyes Like Stars» Ешлі Постон, реліз якого запланований на 21 липня 2026 року.

Для «Зоряних війн» це не перша спроба звернутися до території жахів, але «Hiding from the Dark» подають як окремий роман у горор-напрямі нової жанрової серії. Видавці обіцяють випускати в її межах не лише романтику й жахи, а й детективи та трилери.