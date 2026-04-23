Вайлі Койот іде до суду — з'явився трейлер анімаційно-ігрового фільму «Койот проти Acme»

Вийшов перший офіційний трейлер анімаційно-ігрового фільму «Койот проти Acme». Стрічка, яку раніше Warner Bros. планувала списати, тепер офіційно з'явиться у світовому прокаті 28 серпня, пише HypeBeast.

За сюжетом Вайлі Койот, який хоче помститися Acme — виробнику неякісної анімаційної продукції, — залишає пустелю і вирушає до Альбукерке. Там він наймає Кевіна — адвоката з рекламних оголошень, якого грає Вілл Форте. Невдовзі вони разом із племінницею Кевіна Пейдж, яку втілює Лана Кондор, мають зустрітися в суді з адвокатом Acme у виконанні Джона Сіни.

Режисером стрічки став Дейв Ґрін, а сценарій написала Семі Берч. Основою історії стали гумористичні есе Ієна Фрейзера в The New Yorker 1990 року.

Історія появи фільму непроста. Спочатку стрічку з бюджетом близько $70 мільйонів готували для HBO Max, але в листопаді 2023 року Warner Bros. Discovery фактично відклала вже завершений проєкт заради податкового списання на $30 мільйонів. Після хвилі критики з боку режисерів, акторів і шанувальників студія дозволила авторам шукати нового дистриб’ютора.

У 2025 році права на дистрибуцію придбала Ketchup Entertainment. За повідомленнями медіа, сума угоди становила близько $50 мільйонів.