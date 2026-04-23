Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом — які плани у герцога

Іван Назаренко 23 квітня 2026
Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом. Він дістався Києва поїздом і заявив, що хоче особисто висловити підтримку українцям у повномасштабній війні. Про це повідомляє британський журналіст Кріс Шип.

За словами члена королівської сім'ї, Україна мужньо й успішно захищає східний фланг Європи, і важливо не втрачати увагу до цього.

Очікується, що під час виступу на київському безпековому форумі він назве країну передовою лінією демократії та наголосить, що війна — це боротьба не лише за територію, а й за цінності. Також він планує засудити дії Володимира Путіна як систематичні воєнні злочини.

Це вже третій візит Гаррі до України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Під час поїздки він має намір відвідати саперів організації The HALO Trust, яку свого часу підтримувала його мати принцеса Діана.

Окрім цього, герцог Сассекський планує зустрітися з українськими учасниками Invictus Games Foundation — фонду, який він заснував для реабілітації поранених військових через спорт.

Сам Гаррі пояснив, що його мета — побачити все на власні очі, відновити зв’язки та нагадати світу, з чим стикається Україна, а також підтримати тих, хто працює в умовах війни щодня.

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.