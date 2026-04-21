«Венздей» у Парижі: Netflix показав перший кадр третього сезону серіалу

Netflix показав перший кадр третього сезону серіалу «Венздей». На знімку героїня у виконанні Дженни Ортеги стоїть із мотоциклом під Ейфелевою вежою у Парижі, пише Variety.

Поруч із нею Річ, а сама Венздей тримає аркуш паперу й дивиться вбік. Опис до фото — «З Парижу зі страхом» — вказує на нову локацію сезону.

First look at Wednesday in Paris in ‘WEDNESDAY’ Season 3.



Зйомки третього сезону стартували у лютому. До акторського складу приєдналися нові імена, зокрема Єва Грін, яка зіграє тітку Офелію. Також у серіалі з’являться Вайнона Райдер та Ліна Гіді.

Проєкт, заснований на персонажах Чарльза Аддамса, продовжують розвивати шоуранери А́льфред Гоф і Майлз Міллар, а режисером знову виступає Тім Бертон.

Дата прем’єри третього сезону поки не оголошена.