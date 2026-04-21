Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Український актор Олександр Рудинський зіграє в екранізації аніме «Гандам» від Netflix

Іван Назаренко 21 квітня 2026
434

Netflix запускає виробництво лайв-екшен-фільму за франшизою «Гандам». У касті проєкту заявлений український актор Олександр Рудинський.

Сюжет стрічки зосередиться на протистоянні пілотів бойових роботів на війні між Землею та космічними колоніями.

До акторського складу також увійшли Сідні Свіні, Ной Сентінео, Джейсон Айзекс, Майкл Мандо та інші.

Олександр Рудинський. Фото: Viktoriia Ovcharuk / Wikimedia Commons

Франшиза «Гандам» бере початок з аніме «Mobile Suit Gundam», що вийшло у 1979 році. Воно заклало основу жанру меха, де роботи показані як військова техніка, а історії будуються навколо воєн і політичних конфліктів.

За десятиліття «Гандам» розширився до десятків серіалів, фільмів, манги та відеоігор.

Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.