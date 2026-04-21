Український актор Олександр Рудинський зіграє в екранізації аніме «Гандам» від Netflix

Netflix запускає виробництво лайв-екшен-фільму за франшизою «Гандам». У касті проєкту заявлений український актор Олександр Рудинський.

Сюжет стрічки зосередиться на протистоянні пілотів бойових роботів на війні між Землею та космічними колоніями.

До акторського складу також увійшли Сідні Свіні, Ной Сентінео, Джейсон Айзекс, Майкл Мандо та інші.

Олександр Рудинський. Фото: Viktoriia Ovcharuk / Wikimedia Commons

Франшиза «Гандам» бере початок з аніме «Mobile Suit Gundam», що вийшло у 1979 році. Воно заклало основу жанру меха, де роботи показані як військова техніка, а історії будуються навколо воєн і політичних конфліктів.

За десятиліття «Гандам» розширився до десятків серіалів, фільмів, манги та відеоігор.