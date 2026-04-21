Британія згадує Єлизавету II — покійній королеві сьогодні виповнилося б 100 років

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до нації з емоційною промовою з нагоди сторіччя від дня народження своєї матері, королеви Єлизавети II. У відеозверненні він зазначив, що вона залишалася «непохитною та повністю відданою людям, яким служила». Про це пише The Guardian.

Єлизавета II, яка очолювала монархію протягом 70 років, пішла з життя у вересні 2022-го у віці 96 років. У вівторок, 21 квітня, Чарльз III закликав святкувати цей день як пам’ять про «добре прожите життя», а не сумувати через відсутність королеви.

Король зауважив, що нинішні події у світі, ймовірно, «глибоко стурбували б» його матір. Попри те, що Чарльз не уточнював конкретні кризи, журналісти пов’язують ці слова з війною Росії проти України, нестабільністю на Близькому Сході й економічними викликами.

«Проте я черпаю силу в її вірі в те, що добро завжди перемагає, а світліший світанок ніколи не буває далеко від горизонту», — сказав монарх у зверненні, записаному в бібліотеці замку Балморал.

Чарльз III також згадав про людяні моменти, за які мільйони полюбили Єлизавету II: від її підбадьорливих слів під час особистих зустрічей до знаменитого відео з ведмедиком Паддінгтоном.

Сьогодні ж представили проєкт національного меморіалу, який планують звести у центрі Лондона протягом двох років. Над концепцією працювала команда архітектора Нормана Фостера. Бронзова постать зображуватиме Єлизавету II у молоді роки — в урочистій мантії Ордену Підв’язки. У парку Сент-Джеймс також реконструюють міст, скляна балюстрада якого візуально нагадуватиме королівську тіару.