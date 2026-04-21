Поліція хоче заарештувати власника гурту BTS — його підозрюють у шахрайстві на $130 мільйонів

У Південній Кореї поліція ініціювала арешт Бан Сі-Хюка — засновника та голови конгломерату HYBE, якому належить гурт BTS.

Його підозрюють у масштабному інвесторському шахрайстві на суму понад $130 мільйонів, пише The Guardian.

За даними слідства, у 2019 році Бан Сі-Хюк нібито переконував інвесторів, що компанія не планує виходити на біржу. Це могло спонукати їх продати акції приватному інвестфонду.

Водночас пізніше HYBE провів первинне розміщення акцій, а сам підприємець, за версією поліції, міг отримати близько 200 мільярдів вон у межах неофіційної домовленості.

Police have applied for an Arrest Warrant for HYBE Chairman Bang Sihyuk over violations of the Capital Markets Act. pic.twitter.com/E4yAe7BQ4p — EMPIRE (@EmpireIX) April 21, 2026

Розслідування триває з листопада 2025 року. Поліція вже передала запит до прокуратури щодо отримання судового ордера на арешт.

Адвокати Бан Сі-Хюка не коментують підозри, але заявляють, що він послідовно співпрацював зі слідством і має намір довести свою позицію в суді. Вони також висловили здивування наміром поліції домагатися арешту на цьому етапі.

HYBE — одна з ключових компаній у кейпоп-індустрії, яка виросла з лейблу Big Hit Entertainment, заснованого у 2005 році. Окрім BTS, під її управлінням працюють такі популярні артисти, як Seventeen, Le Sserafim і Katseye. Сам Бан Сі-Хюк вважається однією з найвпливовіших фігур у корейській музичній індустрії.