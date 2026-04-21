Дуа Ліпа допомогла зібрати кошти на пікап для українських військових медиків

Ірина Маймур 21 квітня 2026
Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа долучилася до збору коштів на пікап для Першого окремого медичного батальйону. Про це повідомив сам підрозділ у соцмережах.

«Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу, не буде великою… Але вона ніколи й не нульова», — йдеться в дописі.

У батальйоні подякували Дуа Ліпі, її лайфстайл-платформі Service95 та британській організації Driving Ukraine, яка переобладнує списані автомобілі на медичний і військовий транспорт. За словами військових, цей пікап допоможе виконувати завдання з порятунку життя в зоні бойових дій.

Гроші на автомобіль зібрали під час благодійного заходу Club For… Ukraine, організованого за підтримки медіапроєкту Дуа Ліпи Service95. Івент пройшов у березні в лондонському Avalon Cafe в Бермондсі. У лайнапі були Abimbola, Izzi, MiNNA та Zuri, а серед гостей — представники української спільноти й учасниці ініціативи Convoy 55, жіночого конвою, який доправляв медичну допомогу до Львова.

Service95 — заснований у 2021 році Дуа Ліпою лайфстайл-проєкт, що поєднує сайт і щотижневу розсилку та публікує як рекомендації і тексти про подорожі, так і матеріали на суспільно важливі теми. Пізніше він розширився до подкасту і книжкового клубу.

Дуа Ліпа вже не вперше підтримує Україну через Service95: раніше там виходили матеріали про українську культуру, зокрема про традиційний одяг, а також про досвід життя молоді під час повномасштабної війни.

Фото на обкладинці: Raph_PH / Wikimedia Commons
