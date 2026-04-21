У Британії продали на аукціоні супервузький будинок — він лише 2 метри завширшки

У валлійському містечку Пентре на аукціоні продали котедж, який вважається одним із найтонших житлових будинків у країні. Попри специфічне планування, лот викликав ажіотаж: за нерухомість змагалися 35 претендентів, а фінальна ціна склала майже £45 тисяч. Про це пише BBC.

Будинок на вулиці Ллевеллін має лише одну спальню, а його ширина у найширшому місці становить лише 2,2 метра. Попри це, всередині вдалося розмістити повноцінний набір приміщень: передпокій, кухню, ванну кімнату й спальню.

Бонусом для нового власника стали склопакети, власний гараж і сад, де можна розгулятися — принаймні у довжину.

Початкова ціна лота була встановлена на рівні £23 тисяч. Такий високий попит на аукціоні експерти пояснюють не лише низьким порогом входу на ринок нерухомості, а й унікальністю самого об’єкта.

Це не єдиний приклад екстремально вузької архітектури в Уельсі. На набережній міста Конві розташований будинок XVI століття, який офіційно вважається найменшим у Великій Британії. Його ширина — лише 1,8 метра. На початку XX століття споруду визнали непридатною для життя після того, як місцевий рибалка зростом 190 см, що орендував це житло, просто не зміг у ньому випростатися.