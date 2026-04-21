У Києві продовжують руйнувати флігель садиби Носача — попри кримінальне провадження

На вулиці Кирилівській, 13 у Києві продовжують розбирати флігель садиби купця Іосифа Носача 1899 року побудови. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, всередині будинку вже демонтували фігурні огородження сходів, розбили підвіконня та прибрали перегородки, хоча ще торік Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого руйнування об’єктів культурної спадщини на цій території.

Йдеться про два флігелі на Кирилівській, 13-Є та 13-Г, що належали родині Носачів. Історичний комплекс колись налічував вісім будівель, але головний будинок знесли ще у 2013 році. Нині за будівельним парканом залишаються два останні флігелі.

Забудовник, ТОВ «Дніпро-2002», планує звести тут торгово-розважальний та офісний центр. Ще у 2022 році компанія почала демонтаж будівлі поліцейської дільниці 1902 року, яка також входила до цього комплексу. Минулого року її розібрали, а під час робіт, за даними активістів, пошкодили культурний шар пам’ятки археології. Наприкінці лютого Департамент охорони культурної спадщини погодив будівництво офісно-навчального комплексу з підземним паркінгом на місці зруйнованої дільниці. Проєкт передбачає і знесення флігелів садиби Носача.

Перов також стверджує, що ще в листопаді 2025 року активісти зверталися до Департаменту охорони культурної спадщини з проханням включити флігель садиби Носача до Переліку пам’яток Києва. Станом на зараз, за його словами, ситуація не зрушила з місця.