Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві продовжують руйнувати флігель садиби Носача — попри кримінальне провадження

Ірина Маймур 21 квітня 2026
634

На вулиці Кирилівській, 13 у Києві продовжують розбирати флігель садиби купця Іосифа Носача 1899 року побудови. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, всередині будинку вже демонтували фігурні огородження сходів, розбили підвіконня та прибрали перегородки, хоча ще торік Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого руйнування об’єктів культурної спадщини на цій території.

Йдеться про два флігелі на Кирилівській, 13-Є та 13-Г, що належали родині Носачів. Історичний комплекс колись налічував вісім будівель, але головний будинок знесли ще у 2013 році. Нині за будівельним парканом залишаються два останні флігелі.

Забудовник, ТОВ «Дніпро-2002», планує звести тут торгово-розважальний та офісний центр. Ще у 2022 році компанія почала демонтаж будівлі поліцейської дільниці 1902 року, яка також входила до цього комплексу. Минулого року її розібрали, а під час робіт, за даними активістів, пошкодили культурний шар пам’ятки археології. Наприкінці лютого Департамент охорони культурної спадщини погодив будівництво офісно-навчального комплексу з підземним паркінгом на місці зруйнованої дільниці. Проєкт передбачає і знесення флігелів садиби Носача.

Перов також стверджує, що ще в листопаді 2025 року активісти зверталися до Департаменту охорони культурної спадщини з проханням включити флігель садиби Носача до Переліку пам’яток Києва. Станом на зараз, за його словами, ситуація не зрушила з місця.

Фото: Дмитро Перов
Мітки
Новини
Читайте також
Rosalía стане «Жінкою року» за версією Billboard Latin Women in Music 2026 Disney переробив музичні сцени з мультфільмів жестовою мовою для нечуючої аудиторії У Британії продали на аукціоні супервузький будинок — він лише 2 метри завширшки Поліція хоче заарештувати власника гурту BTS — його підозрюють у шахрайстві на $130 мільйонів
«Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026 Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.