Rosalía стане «Жінкою року» за версією Billboard Latin Women in Music 2026

Ірина Маймур 21 квітня 2026
Іспанська співачка Rosalía отримає нагороду «Жінка року» на церемонії Billboard Latin Women in Music 2026. Про це повідомляє Billboard.

У виданні зазначили, що Rosalía «послідовно розширює межі іспаномовної музики, поєднуючи традицію зі сміливими інноваціями та захоплюючи аудиторію в усьому світі».

Там також наголосили, що новий альбом співачки LUX «ще більше закріплює її статус культурної сили». У ньому артистка заспівала 13 мовами, зокрема й українською в треку «De Madrugá».

Серед її досягнень Billboard виокремлює сім перших місць у Latin Airplay, дев’ять потраплянь до топ-10 Hot Latin Songs, дебют альбому LUX на першому місці в Top Latin Albums і четверту сходинку в Billboard 200. У релізі також зазначають, що Rosalía має понад 60 сумарних входжень до глобальних чартів Billboard.

Billboard Latin Women in Music 2026 — щорічна престижна музична церемонія, що відзначає латиноамериканських виконавиць, які роблять значний внесок у індустрію. Цьогоріч церемонія пройде 23 квітня. Ведучою двогодинного шоу стане американська співачка мексиканського походження Chiquis.

Фото: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México / Wikimedia Commons
