Disney переробив музичні сцени з мультфільмів жестовою мовою для нечуючої аудиторії

Іван Назаренко 21 квітня 2026
Disney готує нові версії музичних сцен зі своїх популярних мультфільмів, адаптовані для нечуючої аудиторії. У проєкті Songs in Sign Language пісні переробили з використанням американської жестової мови, пише DisabilityScoop.

До добірки увійшли треки з «Крижане серце 2», «Енканто: Світ магії» та «Ваяна 2», зокрема «The Next Right Thing», «We Don’t Talk About Bruno» і «Beyond». У нових версіях жестова мова інтегрована в анімацію. Хореографія підлаштована під передачу сенсу пісень.

Ідею проєкту запропонував режисер і аніматор Гайрам Осмонд, якого надихнув власний батько із порушенням слуху. За його словами, анімація дозволяє найкраще передати жестову мову через рух і візуальні образи.

Над проєктом працювали понад 20 аніматорів студії Walt Disney Animation Studios разом із командою Deaf West Theatre та спеціальним хореографом жестової мови. Більшість сцен перемальовані з нуля, щоб точніше передати емоції й зміст текстів.

Прем’єра цих версій запланована на 27 квітня на Disney+. Разом із ними покажуть і закулісний матеріал про створення проєкту.

