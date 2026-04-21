У Гельсінкі відкрили найдовший міст Фінляндії — лише для пішоходів, велосипедистів і трамваїв

У столиці Фінляндії запрацював міст Круунувуоренсілта (Kruunuvuorensilta) — найдовший і найвищий міст у країні. Його довжина становить 1191 метр, а головна особливість полягає в тому, що він закритий для приватних автомобілів. Про це пише Euronews.

Новий міст з’єднує райони Коркеасаарі та Круунувуоренранта. Відтепер цей шлях доступний виключно для пішоходів, велосипедистів і трамваїв, які планують запустити на початку 2027 року. Лише у надзвичайних випадках ним зможуть проїхати машини екстрених служб.

Завдяки новому маршруту відстань від району Круунувуоренранта до центру міста скоротилася вдвічі — з 11 до 5,5 кілометрів. Це кардинально змінює логістику Гельсінкі, роблячи центральну частину міста доступнішою для жителів віддалених районів.

Міська влада сподівається, що об'єкт стане новою визначною пам'яткою, що притягуватиме туристів. Лише за перші вихідні його відвідали понад 50 тисяч людей. Будівництво коштувало близько €130 мільйонів.