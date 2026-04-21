У Гельсінкі відкрили найдовший міст Фінляндії — лише для пішоходів, велосипедистів і трамваїв

Артем Черничко 21 квітня 2026
417

У столиці Фінляндії запрацював міст Круунувуоренсілта (Kruunuvuorensilta) — найдовший і найвищий міст у країні. Його довжина становить 1191 метр, а головна особливість полягає в тому, що він закритий для приватних автомобілів. Про це пише Euronews.

Новий міст з’єднує райони Коркеасаарі та Круунувуоренранта. Відтепер цей шлях доступний виключно для пішоходів, велосипедистів і трамваїв, які планують запустити на початку 2027 року. Лише у надзвичайних випадках ним зможуть проїхати машини екстрених служб.

Завдяки новому маршруту відстань від району Круунувуоренранта до центру міста скоротилася вдвічі — з 11 до 5,5 кілометрів. Це кардинально змінює логістику Гельсінкі, роблячи центральну частину міста доступнішою для жителів віддалених районів.

Міська влада сподівається, що об'єкт стане новою визначною пам'яткою, що притягуватиме туристів. Лише за перші вихідні його відвідали понад 50 тисяч людей. Будівництво коштувало близько €130 мільйонів.

Читайте також
У США відкрили кримінальну справу проти OpenAI та ChatGPT після стрілянини в університеті Deezer заявив, що майже половина нової музики на платформі згенерована ШІ Першопроходець електронної музики Жан-Мішель Жарр закликав прийняти ШІ в мистецтві В Афінах планують обмежити відкриття нових готелів через наплив туристів
Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026 Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026

