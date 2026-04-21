У Британії заборонять продавати сигарети всім, хто народився після 2009 року

У Великій Британії погодили фінальну версію закону, який забороняє продаж сигарет людям, народженим після 1 січня 2009 року, пише BBC.

Документ, відомий як Tobacco and Vapes Bill, вже пройшов обидві палати парламенту й очікує формального затвердження. Мета проєкту — створити покоління, яке взагалі не почне курити.

Тим, кому зараз 17 або менше, сигарети не продаватимуть навіть у дорослому віці.

Закон також розширює контроль над вейпами та нікотиновими продуктами. Уряд отримає право регулювати їхні смаки, упаковку та маркетинг. Окремо вводяться обмеження на використання вейпів: їх заборонять у машинах із дітьми, на дитячих майданчиках, біля шкіл і лікарень.

Водночас повної заборони немає, наприклад, біля лікарень залишать зони, де можна парити, щоб не ускладнювати відмову від куріння. У власному домі курити й використовувати вейпи можна, так само як і на відкритих терасах, пляжах чи в пабах на вулиці.

Уряд називає цей закон одним із найбільших втручань у сферу громадського здоров’я за останні десятиліття. У парламенті очікують, що він допоможе зменшити рівень захворювань і смертності, пов’язаних із курінням.