PlayStation вимагатиме підтвердження віку гравців

Ірина Маймур 22 квітня 2026
Компанія Sony запровадить підтвердження віку для частини онлайн-функцій PlayStation. Про це повідомило Insider Gaming з посиланням на лист Sony Interactive Entertainment до користувачів.

У листі йдеться, що перевірка буде потрібна для доступу до функцій спілкування, зокрема голосового чату та повідомлень. У Sony пояснюють зміни бажанням забезпечити «безпечний і відповідний віку досвід» для гравців, водночас зберігаючи приватність і даючи користувачам більше контролю над ігровим досвідом.

За даними Insider Gaming, нову вимогу мають запровадити глобально пізніше у 2026 році, але точної дати в листі не назвали. Водночас в офіційній довідці PlayStation для акаунтів у Великій Британії та Ірландії вже зазначено, що із червня 2026 року без перевірки віку частина функцій стане недоступною.

На сайті PlayStation уточнюють, що без підтвердження віку користувачі втратять доступ до функцій спілкування на консолі, у PS App і вебверсії. Серед них голосовий чат, текстові повідомлення, групові чати, голосовий чат у Discord, а також окремі функції трансляцій і деякі внутрішньоігрові інструменти спілкування та роботи з користувацьким контентом. Водночас доступ до ігор, трофеїв і PlayStation Store збережеться.

У довідці PlayStation також зазначено, що пройти перевірку можна буде за допомогою мобільного номера, сканування обличчя або документа, що посвідчує особу. Постачальником сервісу верифікації виступає платформа Yoti.

Схожі механізми останнім часом уже запроваджували Discord і Roblox.

Фото: Curtis Berry / Unsplash
